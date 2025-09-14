Единый день голосования
14 сентября, 01:04

В Ленинградской области сбили беспилотник ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

В Киришском районе Ленинградской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — написал Дрозденко в телеграм-канале. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ульянов: Минобороны Польши не готово к консультациям с Россией по БПЛА
Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили тридцать восемь украинских беспилотников над территорией Крыма и Белгородской области. Вражеская атака продолжалась восемь часов.

