13 сентября, 16:53

Российские силы ПВО сбили 38 дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью

Обложка © freepik

Российские военные уничтожили тридцать восемь украинских беспилотника над территорией Крыма и Белгородской области. Вражеская атака продолжалась восемь часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«13 сентября текущего года с 10:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 31 — над территорией Белгородской области и 7 — над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть раненые
Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть раненые

Также сообщалось, что промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет. Завод продолжил работу в штатном режиме.

