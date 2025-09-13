Российские силы ПВО сбили 38 дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Обложка © freepik
Российские военные уничтожили тридцать восемь украинских беспилотника над территорией Крыма и Белгородской области. Вражеская атака продолжалась восемь часов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«13 сентября текущего года с 10:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 31 — над территорией Белгородской области и 7 — над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.
Также сообщалось, что промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет. Завод продолжил работу в штатном режиме.