Аэропорт Пулково предупредил об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений

Пресс-служба аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сообщила о введении временных ограничений на приём и отправку воздушных судов, рекомендовав пассажирам отслеживать возможные изменения расписания рейсов через онлайн-табло. В ближайшие часы возможны корректировки расписания.

В Росавиации при этом о введённых мерах не сообщали. Перед публикацией пресс-службы авиагавани губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитом в Киришском районе беспилотнике.