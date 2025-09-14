Аэропорт Пулково предупредил об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Пресс-служба аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сообщила о введении временных ограничений на приём и отправку воздушных судов, рекомендовав пассажирам отслеживать возможные изменения расписания рейсов через онлайн-табло. В ближайшие часы возможны корректировки расписания.
В Росавиации при этом о введённых мерах не сообщали. Перед публикацией пресс-службы авиагавани губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитом в Киришском районе беспилотнике.
Также ночью 14 сентября временно ограничивали приём и выпуск самолётов в аэропорту Калуги. План «ковёр» действовал около трёх часов.