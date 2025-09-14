План Ковёр снят в аэропорту Калуги

Аэропорт Калуги Грабцево вновь принимает и отправляет самолёты с 03:17 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.