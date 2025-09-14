План Ковёр снят в аэропорту Калуги
Обложка © Life.ru
Аэропорт Калуги Грабцево вновь принимает и отправляет самолёты с 03:17 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Напомним, ограничения на полёты были введены Росавиацией в воздушной гавани Калуги в 00:32 по московскому времени. Как отметил представитель ведомства, безопасность пассажиров и экипажей остаётся приоритетом.