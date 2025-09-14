Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Калуги
Обложка © Life.ru
Ночью 14 сентября в аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Он уточнил, что ограничения введены в аэропорту Грабцево. По словам Кореняко, безопасность пассажиров и экипажей остаётся приоритетом.
Ранее Life.ru писал, что днём 13 сентября в аэропорту Ижевска приостановили приём и выпуск самолётов по соображениям безопасности. В Росавиации отметили, что введённый план «Ковёр» позволил своевременно отреагировать на ситуацию и обезопасить пассажиров.