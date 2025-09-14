Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 21:51

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Калуги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью 14 сентября в аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Он уточнил, что ограничения введены в аэропорту Грабцево. По словам Кореняко, безопасность пассажиров и экипажей остаётся приоритетом.

В Норвегии раскрыли причину фарса с «GPS-атакой» России на самолёт фон дер Ляйен
В Норвегии раскрыли причину фарса с «GPS-атакой» России на самолёт фон дер Ляйен

Ранее Life.ru писал, что днём 13 сентября в аэропорту Ижевска приостановили приём и выпуск самолётов по соображениям безопасности. В Росавиации отметили, что введённый план «Ковёр» позволил своевременно отреагировать на ситуацию и обезопасить пассажиров.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar