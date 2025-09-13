Единый день голосования
13 сентября, 15:10

В Норвегии раскрыли причину фарса с «GPS-атакой» России на самолёт фон дер Ляйен

Дизен: Ложь Запада о глушении РФ GPS-сигнала создана для эскалации конфликта

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Западные страны, распространяя ложные сведения о глушении Россией GPS-сигналов, пытались спровоцировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Очевидно, что дезинформация о глушении Россией GPS-сигнала распространялась ради эскалации прокси-войны», — заявил он и обрушился с критикой на западных лидеров за нежелание взять на себя ответственность после того, когда их ложь стала очевидной.

Лавров назвал чушью обвинения в GPS-атаке России на самолёт фон дер Ляйен
Ранее западные СМИ распространили данные о вынужденной посадке самолёта главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в болгарском аэропорту из-за сбоя в работе GPS. Обвинить в данной проблеме решили Россию. Однако сервис отслеживания авиаперелётов Flightradar опроверг информацию о технических неполадках. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила опубликовать бумажные карты, которые, по утверждению авторов публикаций, использовались для посадки самолёта главы ЕК.

