Западные страны, распространяя ложные сведения о глушении Россией GPS-сигналов, пытались спровоцировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Очевидно, что дезинформация о глушении Россией GPS-сигнала распространялась ради эскалации прокси-войны», — заявил он и обрушился с критикой на западных лидеров за нежелание взять на себя ответственность после того, когда их ложь стала очевидной.