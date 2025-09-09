Лавров назвал чушью обвинения в GPS-атаке России на самолёт фон дер Ляйен
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал обвинения Европейского союза о «российской GPS-атаке» на самолёт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время её визита в Болгарию. Глава МИД охарактеризовал эти заявления как «полную чушь», отметив, что даже представители ЕС впоследствии были вынуждены отказаться от этих обвиений.
«Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолёте или вертолёте по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS, и самолёт или вертолёт мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — заявил Лавров журналистам на пресс-конференции.
Министр подчеркнул, что данный инцидент является частью практики Запада по распространению дезинформации, направленной против России. Лавров обратил внимание, что методы создания фейковых обвинений остаются неизменными, а их цель — формирование негативного образа Москвы в международном информационном пространстве без предоставления каких-либо доказательств.
Ранее Financial Times сообщало, что 1 сентября самолёт главы Еврокомиссии был вынужден приземлиться в болгарском аэропорту Пловдива из-за сбоев в работе GPS-навигации, в чём впоследствии обвинили Россию. Однако сервис Flightradar, отслеживающий авиаперелеты, опроверг информацию о возможной неисправности. В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила обнародовать бумажные карты, которые, как утверждалось, использовались для посадки самолёта Урсулы фон дер Ляйен.