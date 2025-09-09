Лавров назвал чушью обвинения в GPS-атаке России на самолёт фон дер Ляйен

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал обвинения Европейского союза о «российской GPS-атаке» на самолёт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время её визита в Болгарию. Глава МИД охарактеризовал эти заявления как «полную чушь», отметив, что даже представители ЕС впоследствии были вынуждены отказаться от этих обвиений.

«Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолёте или вертолёте по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS, и самолёт или вертолёт мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — заявил Лавров журналистам на пресс-конференции.