Захарова захотела увидеть бумажные карты, по которым садился борт фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла сомнению версию о сбое GPS при посадке самолёта председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. В ходе брифинга на полях Восточного экономического форума дипломат иронично предложила опубликовать бумажные карты, по которым, согласно заявлениям, осуществлялась посадка.

«Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать? Я просто хотела бы взглянуть, как на бумажных картах, по которым садится самолёт Урсулы фон дер Ляйен, обозначена Болгария, каким цветом она закрашена», — заявила Захарова.

По её словам, данная ситуация является ежедневным фейкометом западной прессы, целью которого является запугивание европейцев российской угрозой.