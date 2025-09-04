Захарова захотела увидеть бумажные карты, по которым садился борт фон дер Ляйен
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла сомнению версию о сбое GPS при посадке самолёта председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. В ходе брифинга на полях Восточного экономического форума дипломат иронично предложила опубликовать бумажные карты, по которым, согласно заявлениям, осуществлялась посадка.
«Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать? Я просто хотела бы взглянуть, как на бумажных картах, по которым садится самолёт Урсулы фон дер Ляйен, обозначена Болгария, каким цветом она закрашена», — заявила Захарова.
По её словам, данная ситуация является ежедневным фейкометом западной прессы, целью которого является запугивание европейцев российской угрозой.
Захарова расценила подобные заявления не как паранойю, а как циничный расчёт, призванный отвлечь внимание населения ЕС от постоянно ухудшающейся социально-экономической обстановки и указать на ложных виновников кризиса, в то время как реальными причинами являются безответственные действия политических элит Европейского союза. Дипломат подчеркнула, что никаких реальных доказательств российского вмешательства предоставлено не было, и саркастично предположила, что если бы в Кремле действительно управляли сигналом, то проще было бы просто похитить бумажные карты.
Как сообщалось ранее, 1 сентября издание Financial Times опубликовало информацию, что самолёт, на котором находился глава Еврокомиссии, совершил посадку в болгарском аэропорту Пловдива из-за проблем с GPS-навигацией. Позднее в этом обвинили Россию. Однако сервис Flightradar, предназначенный для отслеживания полётов, опроверг сведения о возможной неисправности.