«Происходит ежедневно»: Премьер Болгарии отказался разбираться со сбоем GPS у самолёта главы ЕК

Болгарские власти не будут расследовать инцидент с отключением GPS на борту самолёта, в котором находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр страны Росен Желязков.

По его словам, подобные помехи стали обыденностью после начала конфликта на Украине и не несут признаков кибератаки.

«Мы стали свидетелями того, что называется электронной войной. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию. Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами», — отметил Желязков.