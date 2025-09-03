«Происходит ежедневно»: Премьер Болгарии отказался разбираться со сбоем GPS у самолёта главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Болгарские власти не будут расследовать инцидент с отключением GPS на борту самолёта, в котором находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр страны Росен Желязков.
По его словам, подобные помехи стали обыденностью после начала конфликта на Украине и не несут признаков кибератаки.
«Мы стали свидетелями того, что называется электронной войной. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию. Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами», — отметил Желязков.
Он подчеркнул, что сбой не был направлен против конкретного самолёта и подобные случаи «происходят ежедневно».
Ранее Life.ru писал, что 1 сентября борт Урсулы фон дер Ляйен при заходе на посадку в Пловдиве остался без GPS и приземлился вручную, пилот использовал бумажные карты. В Кремле причастность России к сбою опровергли. Позднее сервис для отслеживания передвижения воздушных судов Flightradar опроверг слухи о сбое GPS на самолёте.