13 сентября, 10:40

В главной воздушной гавани Удмуртии объявлен план «Ковёр»

Аэропорт Ижевска приостановил приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Ижевский аэропорт приостановил приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.

Ранее аналогичные меры безопасности были предприняты в аэропортах Самары и Саратова. А введённые ограничения в Волгограде отменили — за это время там ушёл на запасной аэродром только один самолёт.

