В главной воздушной гавани Удмуртии объявлен план «Ковёр»

Ижевский аэропорт приостановил приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации .

Ранее аналогичные меры безопасности были предприняты в аэропортах Самары и Саратова. А введённые ограничения в Волгограде отменили — за это время там ушёл на запасной аэродром только один самолёт.