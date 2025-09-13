В главной воздушной гавани Удмуртии объявлен план «Ковёр»
Аэропорт Ижевска приостановил приём и выпуск самолётов
Ижевский аэропорт приостановил приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.
Ранее аналогичные меры безопасности были предприняты в аэропортах Самары и Саратова. А введённые ограничения в Волгограде отменили — за это время там ушёл на запасной аэродром только один самолёт.