В двух регионах России ограничили воздушное сообщение
В Ярославле и Волгограде временно закрыли аэропорты для полётов
Ночью 13 сентября в двух российских регионах ограничили полёты. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, меры введены в аэропортах Волгограда и Ярославля для обеспечения безопасности.
«Аэропорты Волгограда, Ярославля (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал Кореняко в 05:13 по московскому времени 13 сентября.
Ранее Life.ru писал, что вечером 12 сентября силы ПВО сбили три украинских беспилотника. Два дрона уничтожили над Смоленской областью, ещё один – над Воронежской.