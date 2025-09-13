В двух регионах России ограничили воздушное сообщение

Ночью 13 сентября в двух российских регионах ограничили полёты. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, меры введены в аэропортах Волгограда и Ярославля для обеспечения безопасности.

«Аэропорты Волгограда, Ярославля (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал Кореняко в 05:13 по московскому времени 13 сентября.