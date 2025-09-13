Силы ПВО в течении двух часов уничтожили три украинских дрона

12 сентября в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Два БПЛА сбиты над территорией Смоленской области, один — над Воронежской областью.