Силы ПВО в течении двух часов уничтожили три украинских дрона
МО РФ: ПВО сбила три украинских дрона над Смоленской и Воронежской областями
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
12 сентября в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Два БПЛА сбиты над территорией Смоленской области, один — над Воронежской областью.
А с 15:00 до 19:00 мск 12 сентября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью.