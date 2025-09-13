Единый день голосования
12 сентября, 21:18

Силы ПВО в течении двух часов уничтожили три украинских дрона

МО РФ: ПВО сбила три украинских дрона над Смоленской и Воронежской областями

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

12 сентября в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Два БПЛА сбиты над территорией Смоленской области, один — над Воронежской областью.

Силы ПВО уничтожили украинский FPV-дрон при попытке атаковать территорию ЗАЭС
Силы ПВО уничтожили украинский FPV-дрон при попытке атаковать территорию ЗАЭС

А с 15:00 до 19:00 мск 12 сентября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью.

