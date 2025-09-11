Аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года

Аэропорт Краснодара, который был закрыт после начала СВО в целях безопасности, снова открылся для обслуживания рейсов. Первый самолёт прибудет в воздушную гавань 17 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.