Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:02

Аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Аэропорт Краснодара, который был закрыт после начала СВО в целях безопасности, снова открылся для обслуживания рейсов. Первый самолёт прибудет в воздушную гавань 17 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы. Благодарю Правительство страны за принятое решение», — заявил он.

Минтранс РФ уточнил, что краснодарский аэропорт открыт с 09:00 мск 11 сентября.

Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года
Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года

А ранее в Краснодарском крае спустя три года ограничений открылся аэропорт Геленджика. Он принял первый с 2022 года рейс 18 июля. Как рассказал Life.ru губернатор Вениамин Кондратьев, на фоне этих новостей Геленджик стал одним из лидеров по уровню бронирований.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Вениамин Кондратьев
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar