Аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года
Аэропорт Краснодара, который был закрыт после начала СВО в целях безопасности, снова открылся для обслуживания рейсов. Первый самолёт прибудет в воздушную гавань 17 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы. Благодарю Правительство страны за принятое решение», — заявил он.
Минтранс РФ уточнил, что краснодарский аэропорт открыт с 09:00 мск 11 сентября.
