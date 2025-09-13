Объявлены сроки возобновления рейсов в Турцию из аэропорта Краснодара

Авиакомпания «Азимут» в сентябре восстановит международное авиасообщение из Краснодара, запустив рейсы в Стамбул, Анталью и Ереван. О подробностях расписания сообщила пресс-служба южного перевозчика.

«Авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта», — сообщили в пресс-службе перевозчика.