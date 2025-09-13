Объявлены сроки возобновления рейсов в Турцию из аэропорта Краснодара
Авиакомпания Азимут с 17 сентября возобновит полёты из Краснодара в Стамбул
Обложка © Telegram / Azimuth Airlines News
Авиакомпания «Азимут» в сентябре восстановит международное авиасообщение из Краснодара, запустив рейсы в Стамбул, Анталью и Ереван. О подробностях расписания сообщила пресс-служба южного перевозчика.
«Авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта», — сообщили в пресс-службе перевозчика.
Напомним, 11 сентября аэропорт Краснодара, который был закрыт после начала СВО в целях безопасности, снова открылся для обслуживания рейсов. Первый авиарейс в краснодарский аэропорт запланирован на 17 сентября. Перевозчики из России подтвердили техническую и организационную готовность к возобновлению авиасообщения со столицей Кубани. Ранее, после трёхлетнего перерыва, воздушные ворота вновь открыл и Геленджик: его аэропорт принял первый самолёт 18 июля 2024 года.