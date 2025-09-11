В РСТ раскрыли, как открытие аэропорта Краснодара сыграет на руку туристам в Сочи

Первое, что получают туристы после открытия аэропорта, это возможность напрямую прилететь в Краснодар, сэкономить время. Мы надеемся, что открытие аэропорта позволит в том числе и стабилизировать цены в другие аэропорты, соседние, например в Сочи, так как этим летом они были довольно высоки. А для жителей Краснодарского края это возможность напрямую отправиться в путешествие как по России, так и за границу.