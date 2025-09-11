В РСТ раскрыли, как открытие аэропорта Краснодара сыграет на руку туристам в Сочи
Горин: Открытие аэропорта Краснодара позволит снизить цены на билеты в Сочи
Открытие аэропорта Краснодара позволит стабилизировать цены на перелёты в другие аэропорты региона, заявил Life.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Первое, что получают туристы после открытия аэропорта, это возможность напрямую прилететь в Краснодар, сэкономить время. Мы надеемся, что открытие аэропорта позволит в том числе и стабилизировать цены в другие аэропорты, соседние, например в Сочи, так как этим летом они были довольно высоки. А для жителей Краснодарского края это возможность напрямую отправиться в путешествие как по России, так и за границу.
Направление это очень популярное и востребованное (Краснодарский край в год посещает 18,5 млн туристов), и в РСТ прогнозируют стабильный спрос на билеты. Поэтому авиакомпаниям нужно сейчас оперативно выделить флот парка самолётов для этих рейсов, согласовать расписание и открыть продажи.
По словам Горина, при открытии аэропорта Краснодара учтут опыт Геленджика. В частности, рейсы будут выполняться пока только в дневное время.
Напомним, 11 сентября аэропорт Краснодара, который был закрыт после начала СВО в целях безопасности, снова открылся для обслуживания рейсов. Первый самолёт прибудет в воздушную гавань 17 сентября. Российские авиакомпании уже заявили о готовности возобновить полёты в столицу Кубани. Ранее в Краснодарском крае спустя три года ограничений также открылся аэропорт Геленджика. Он принял первый с 2022 года рейс 18 июля.