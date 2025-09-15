Железные, без лишних чувств и по приказу: Как технологии будущего стирают ВСУ с лица земли Оглавление Не солдаты, а железо: как роботы штурмуют укрепрайоны Луч смерти: как лазер жжёт дроны ВСУ за копейки Ад на земле: как термитные дроны очищают окопы Тайное оружие ЧФ: засекреченные катера-убийцы Арсенал Российской армии заметно преобразился за время СВО. А некоторые боевые разработки и вовсе перекочевали на фронт напрямую из фантастических фильмов. Как роботы-штурмовики, огнедышащие БПЛА и лазеры наводят ужас на националистов — разобрался Life.ru. 14 сентября, 21:35 Российская армия массово отправляет в бой роботов. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Александр Полегенько © Shutterstock-Pixelsquid, © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Специальная военная операция на Украине серьёзно изменила правила игры. Там, где раньше место было лишь солдату и его оружию, теперь действуют их безэмоциональные и точные механические наследники. Война дронов, искусственный интеллект, системы лазерного поражения — эти понятия прочно перекочевали из статей визионеров и голливудских сценариев в сводки с фронта, а поле боя XXI века стало настоящим подобием хай-тек лаборатории под открытым небом.

Не солдаты, а железо: как роботы штурмуют укрепрайоны

В марте прошлого года в Бердычах перед украинскими боевиками предстала поистине пугающая картина. Участие в штурме мощного укрепрайона принял целый взвод вооружённых до зубов гусеничных роботов. Удивлению националистов не было предела: по всем укропабликам пронеслись кадры с беспилотника, на которых мини-танки лавируют между остовами уничтоженной техники и «поливают» противника 30-миллиметровыми гранатами из АГС-17.

Кадры с БПЛА ВСУ в Бердычах. Фото © Telegram / Повёрнутые на войне

По словам военного обозревателя Бориса Рожина, роботизированные платформы блистательно выполнили задачу по поддержке штурмовых действий, выпустив в боевиков несколько сотен гранат. Но самое главное — они сохранили жизни десяткам наших военных.

«Дроны смогли продолжать работу даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники от средств огневого поражения противника», — подчеркнул Рожин.

НРТК «Курьер». Фото © Telegram / Colonelcassad

Участие в той операции приняли наземные робототехнические комплексы «Курьер». Они представляют собой небольшую гусеничную платформу, на которой смонтирован вращающийся боевой модуль. НРТК могут вооружаться гранатомётами АГС-17 или крупнокалиберными пулемётами «Корд». Изюминкой разработки является модуль с автоматическим захватом и сопровождением цели.

Луч смерти: как лазер жжёт дроны ВСУ за копейки

Байками, как неоднократно говорили на Украине, не оказались и многочисленные заявления МО о появлении в арсенале Российской армии лазерного комплекса противовоздушной обороны. Кадры боевой (а не полигонной) работы мобильной зенитной системы стали появляться с конца мая 2025 года.

Уничтожение БПЛА ВСУ лазерным комплексом ПВО. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Лазерный комплекс, который получил отряд специального назначения ВС РФ «Кочевник», в буквальном смысле сжигает вражеские беспилотники в воздухе, повреждая их рули или приводя в действие боевую часть. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, преимуществом разработки является экономия, так как на поражение сравнительно дешёвых БПЛА не тратятся дорогостоящие зенитные ракеты. Впрочем, применяться система может лишь в ясную погоду, так как туман, дождь или снег преграждают лучу путь к цели.

Последствия воздействия лазера на БПЛА. Фото © Telegram / Военный Осведомитель

Ад на земле: как термитные дроны очищают окопы

В 2024 году на передовой дебютировала новая разновидность боевых беспилотников. В отличие от предшественников, которые сбрасывают на цель гранаты или пикируют аки камикадзе, так называемые дроны-драконы заливают траншеи и блиндажи противника раскалённой до 2200 градусов Цельсия термитной смесью. Потушить её практически невозможно, а температуры горения достаточно, чтобы прожечь сталь, бетон, кирпич и уж тем более древесину или... человека.

Применение БПЛА с термитной смесью. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

Как отмечают военблогеры, БПЛА с термитной смесью активно применялись при освобождении Курской области. Особенно эффективно они показали себя при выжигании противника в лесопосадках. Позже перед российскими военными представало зрелище не для слабонервных в виде обугленных останков националистов. Особенно страшная судьба ожидала тех, кто пытался потушить термит водой. Такое сочетание мгновенно порождает гремучий газ — крайне взрывоопасную смесь водорода и кислорода.

Тайное оружие ЧФ: засекреченные катера-убийцы

Наконец, одной из наиболее значимых новинок в арсенале Российской армии стали безэкипажные катера. Если раньше БЭК западного производства активно применялись лишь террористами из ВСУ, то недавно первую боевую победу добыл и отечественный морской дрон. 28 августа 2025-го он поразил в устье реки Дунай разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь».

«В результате атаки украинский корабль затонул», — отмечали в Минобороны РФ.

Поражение корабля ВМС Украины. Видео © Telegram / Минобороны России

Точные характеристики и название разработки пока засекречены. Однако о мощи безэкипажного катера, сравнимой с противокорабельной ракетой или торпедой, можно судить по роликам с недавних морских учений «Июльский шторм», где БЭК зрелищно поразил мишень.

Применение БЭК в рамках учений. Видео © Telegram / Минобороны России

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что война становится всё более дистанционной, автоматизированной и оттого ещё более беспощадной. Грань между научной фантастикой и действительностью окончательно стёрта. Обнадёживает одно — по совокупности и разнообразию средств поражения, а также по темпам освоения передовых технологий Россия сегодня находится впереди планеты всей.

Авторы Илья Пушкарев