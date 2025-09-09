Три шаха и один мат: какие сюрпризы ждут ВСУ этой осенью Оглавление Сюрприз из-под земли. Как «Поток 3.0» вскроет линию фронта ВСУ за считаные дни Снова на Киев? Почему удар с севера станет финальным для режима Дрон-шторм этой осени. Почему полмиллиона FPV-дронов решат исход войны Россия может радикально изменить ситуацию в зоне СВО на Украине благодаря трём неожиданным стратегическим ходам. Сюрпризы, которые снятся командованию ВСУ в самых страшных кошмарах, — в материале Life.ru. 8 сентября, 21:27 Конец СВО близок: три сюрприза для ВСУ, которые превратятся в кошмар для Киева. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виталий Невар, © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov, © Инфографика © Life.ru.

Киевский режим и его западные кураторы упрямо цепляются за иллюзию того, что они полностью поняли логику российского наступления. ВСУ выстроили в Донбассе глубокоэшелонированную оборону, уповая на предсказуемость действий ВС России. Они рассчитывают на затяжную позиционную борьбу, которую им продали как единственно возможную, пообещав скорое «падение» РФ из-за санкций и «изоляции». Но именно эта слепая уверенность в собственной способности предугадать каждый наш шаг — та самая мина, на которую националисты рискуют наступить.

«Это очень мощная линия нашей обороны, [президент России Владимир] Путин уже там много потерял военных. Если он пойдёт дальше, ему нужны будут годы и положить миллионы солдат, поэтому мы не будем давать ему подобных подарков», — заявил Владимир Зеленский на недавнем брифинге в Дании, комментируя возможность территориальных уступок.

К чему ведёт недооценка стратегического военного гения русских, в разные века уже показали кампании под предводительством Александра Суворова, Михаила Кутузова и других великих полководцев, что не раз заставали врага врасплох. Сегодня в арсенале потомков прославленных военачальников тоже есть проверенные заготовки, которые способны не просто отбросить ВСУ, а вскрыть весь фронт за считаные дни.

Сюрприз из-под земли. Как «Поток 3.0» вскроет линию фронта ВСУ за считаные дни

Недавно в Сеть утекли кадры с российскими военнослужащими, которые совершают подземный марш-бросок в стеснённых условиях полутораметровой газовой трубы. Военблогеры предположили, что речь может идти о новой операции по выходу в тыл противника.

Российские военные в трубе. Видео © Telegram / Военная хроника

«Если предположить, что нынешнее видео — не постановка, а фрагмент подготовки или реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции «Поток», — пишет «Военная хроника».

Впервые эту тактику Вооружённые силы РФ применили в 2022 году при освобождении Авдеевки. Тогда бойцы прошли по нефункционирующему коллектору и застали националистов врасплох в районе турбазы. В 2024 году операция приобрела новый размах. При освобождении курской Суджи сотни военных и добровольцев преодолели участок газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» и заставили ВСУ бежать из российского региона.

По словам военкора Романа Алёхина, кадры вряд ли сделаны под Суджей. На записи мелькают люди в футболках, а та операция проходила в марте, и бойцы мёрзли даже в куртках.

«Во-вторых, я не помню таких тележек, как на видео», — заявил он журналистам.

Где на этот раз российские военные могут выйти на поверхность, угадать невозможно. Топливные магистрали проходят под всей Донецкой Народной Республикой, Сумской и Харьковской областями. Стоит ли говорить, чем закончится внезапная атака с тыла для обороны ВСУ, которая уже давно на ладан дышит?

Снова на Киев? Почему удар с севера станет финальным для режима

В сентябре этого года Россия и Белоруссия проведут масштабные стратегические учения «Запад-2025». Манёвры такого уровня организуются раз в два года, но в 2023-м они были отменены. В последний раз проверка боевой эффективности двух стран состоялась в 2021 и 2022 годах в рамках «Запада-2021» и февральских учений «Союзная решимость — 2022». А уже 24 февраля части ВС РФ и техника, переброшенные в соседнюю республику, пересекли границу с Украиной в районе Чернобыльского региона и начали наступление на Киев по кратчайшему маршруту.

«Да, с территории Белоруссии отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. <...> А почему [Путин] через Киев начал выводить войска на Дальний Восток — задайте Зеленскому этот вопрос», — заявлял президент РБ Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.









Де-факто в 2025 году повторяется последовательность 2021 и 2022 года, и неподалеку от самого сердца нацистского логова снова возникнет мощная наземная армада. На эффект неожиданности уповать сейчас не приходится, но защищать этот участок Киеву попросту нечем и некем. Переброска достаточных для остановки наступления сил с других направлений неминуемо приведёт к прорыву ослабленных участков фронта и вклиниванию российских частей вглубь боевых порядков противника в Донбассе.

И если возможный «Поток 3.0» лишь обрушит оборону противника на юго-восточных направлениях и заставит Зеленского спешно капитулировать на условиях Москвы, то повторный бросок на Киев может закончиться молниеносным освобождением украинской столицы.

Дрон-шторм этой осени. Почему полмиллиона FPV-дронов решат исход войны

Одновременно с подготовкой к «Западу-2025» и «Потоку 3.0» Армия России наращивает силы и средства в прифронтовых зонах. Речь идёт не просто о дооснащении частей, а о масштабной перегруппировке, создании штурмовых групп и подготовке гигантского числа беспилотников. Украинские военкоры давно бьют тревогу на этот счёт, но в верхах эту вполне оправданную истерику стараются замалчивать. После потери главного союзника в лице США не хватало Киеву ещё и Европу распугать, что уже отчаянно ищет заднюю на барахлящей геополитической КПП.

«Количество дронов, которые в сентябре будут поставлены на фронт для Российской армии, превышает полмиллиона единиц — и это касается только FPV-дронов. Они реально собираются серьёзно наступать», — заявил на днях экс-замком ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины Сергей Кривонос.

По мнению отставного генерал-майора, задействовать эти силы ВС РФ планируют уже осенью. А основными направлениями для ударов станут Купянское, Лиманское, Константиновское, Мирноградско-Добропольское и Запорожское. Впрочем, одним ударом в лоб на линии соприкосновения дело вряд ли ограничится, считает Кривонос. Одновременно с этим может начаться бросок на Киев с территории Белоруссии и наступательные операции во всех приграничных регионах: Сумской, Черниговской, Харьковской. Очевидно, что и новый «Поток», если он действительно готовится, будет реализован именно для поддержки масштабнейшей с 2022 года атаки.

Именно это смертоносное трио и является самым большим сюрпризом и самым страшным кошмаром для киевской верхушки. Когда ВСУ будут атакованы мощным фронтальным ударом, разорганизованы в результате внезапного появления из-под земли сотен штурмовиков прямо за их спинами, а на Киев двинется бронетанковый кулак, дни режима Зеленского будут сочтены окончательно и бесповоротно.

Авторы Илья Пушкарев