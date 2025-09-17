Гладков: Две сотрудницы белгородского правительства пострадали при ударе ВСУ

Две сотрудницы правительства Белгородской области получили ранения в результате удара ВСУ по административному зданию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Уточнённая информация о последствиях ударов беспилотников ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Две сотрудницы обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

В городской больнице № 2 Белгорода у женщин диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Глава региона добавил, что пострадавшим уже оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить в амбулаторных условиях.