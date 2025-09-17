Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:44

Гладков: Две сотрудницы белгородского правительства пострадали при ударе ВСУ

Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Две сотрудницы правительства Белгородской области получили ранения в результате удара ВСУ по административному зданию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Уточнённая информация о последствиях ударов беспилотников ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Две сотрудницы обратились за медицинской помощью»,говорится в сообщении.

В городской больнице № 2 Белгорода у женщин диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Глава региона добавил, что пострадавшим уже оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить в амбулаторных условиях.

Горят машины и гаражи: Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области
Горят машины и гаражи: Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Несколько часов назад Гладков сообщил об ударе беспилотников по зданию правительства Белгородской области. По его данным, в результате атаки БПЛА в административном здании оказались разбиты все окна, а также повреждены стены.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar