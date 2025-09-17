Гладков: Две сотрудницы белгородского правительства пострадали при ударе ВСУ
Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков
Две сотрудницы правительства Белгородской области получили ранения в результате удара ВСУ по административному зданию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Уточнённая информация о последствиях ударов беспилотников ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Две сотрудницы обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
В городской больнице № 2 Белгорода у женщин диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Глава региона добавил, что пострадавшим уже оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить в амбулаторных условиях.
Несколько часов назад Гладков сообщил об ударе беспилотников по зданию правительства Белгородской области. По его данным, в результате атаки БПЛА в административном здании оказались разбиты все окна, а также повреждены стены.