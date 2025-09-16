Владимир Путин
16 сентября, 13:00

Горят машины и гаражи: Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Гладков: Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области, вызвав мощный пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Село Стрелецкое в Белгородском районе подверглось атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате детонации боевой части на территории местного предприятия загорелись шесть автомобилей и гаражные конструкции. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что на месте работают пожарные расчёты, которые локализуют возгорание. Обстоятельства инцидента и возможный ущерб уточняются.

Гладков: Под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ погибли две женщины
Ранее сообщалось, что над Россией было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они пытались атаковать Белгородскую область.

