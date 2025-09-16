Горят машины и гаражи: Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области
Село Стрелецкое в Белгородском районе подверглось атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации боевой части на территории местного предприятия загорелись шесть автомобилей и гаражные конструкции. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Он уточнил, что на месте работают пожарные расчёты, которые локализуют возгорание. Обстоятельства инцидента и возможный ущерб уточняются.
Ранее сообщалось, что над Россией было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они пытались атаковать Белгородскую область.