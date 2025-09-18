За ночь расчёты ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Ростовской областью. 11 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, пять — над Курской областью. Три беспилотника уничтожили над территорией Республики Крым, один — над Белгородской областью.