Вооружённые силы Украины атакуют Волгоград, работает ПВО

Над Волгоградом прогремело не менее пяти взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, громкие звуки в южной части города раздались около 1:30 ночи. В небе также мелькали вспышки. Кроме того, был слышен звук мотора в небе, прогремело от 10 до 15 взрывов. О громких звуках сообщают жители соседних населённых пунктов.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.