17 сентября, 23:04

Вооружённые силы Украины атакуют Волгоград, работает ПВО

SHOT: Не менее пяти взрывов прогремело над Волгоградом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Волгоградом прогремело не менее пяти взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, громкие звуки в южной части города раздались около 1:30 ночи. В небе также мелькали вспышки. Кроме того, был слышен звук мотора в небе, прогремело от 10 до 15 взрывов. О громких звуках сообщают жители соседних населённых пунктов.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Новости СВО. ВСУ бегут из Серебрянского лесничества, в Сумской области горят западные танки, Зеленский хочет продолжения вооружённого конфликта, 18 сентября
Ранее стало известно, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. При этом продолжаются бои в Ямполе в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Алена Пенчугина
