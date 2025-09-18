Владимир Путин
18 сентября, 03:27

Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив беспилотники в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атака была отражена в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. Благодаря слаженным действиям сил ПВО удалось избежать жертв.

«В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. На место выехали оперативные расчёты. Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Последствия на земле будут уточняться», — добавил Слюсарь.

Ранее над Волгоградом прогремело от 10 до 15 взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам. По словам очевидцев, громкие звуки в южной части города раздались около 1:30 ночи. В небе также мелькали вспышки. Кроме того, был слышен звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
