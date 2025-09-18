Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области

«В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. На место выехали оперативные расчёты. Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Последствия на земле будут уточняться», — добавил Слюсарь.

Ранее над Волгоградом прогремело от 10 до 15 взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам. По словам очевидцев, громкие звуки в южной части города раздались около 1:30 ночи. В небе также мелькали вспышки. Кроме того, был слышен звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.