Губернатор Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в трёх районах Ростовской области

В ночь с 16 на 17 сентября силы противовоздушной обороны России отразили удар украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя районами Ростовской области. Об этом в Telegram-канале рассказал избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — говорится в сообщении.

Согласно информации губернатора, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.