17 сентября, 03:21

Губернатор Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в трёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В ночь с 16 на 17 сентября силы противовоздушной обороны России отразили удар украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя районами Ростовской области. Об этом в Telegram-канале рассказал избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — говорится в сообщении.

Согласно информации губернатора, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Накануне вечером в Министерстве обороны сообщили об уничтожении12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над четырьмя регионами России. Пять вражеских БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Брянской и один — над Ростовской областью.

