16 сентября, 15:04

Силы ПВО сбили 12 украинских дронов над четырьмя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 08:45 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Так, пять вражеских беспилотников было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Брянской и один — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 30 — сбили над Курской областью.

Наталья Демьянова
