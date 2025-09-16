Силы ПВО сбили 12 украинских дронов над четырьмя регионами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В период с 08:45 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Так, пять вражеских беспилотников было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Брянской и один — над Ростовской областью.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 30 — сбили над Курской областью.