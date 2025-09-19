Росавиация закрыла для полётов аэропорты Волгограда и Калуги
Обложка © Life.ru
Два российских аэропорта закрыли для приёма и выпуска самолётов поздно вечером 19 сентября. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, временные ограничения ввели в Волгограде и Калуге.
«Аэропорт Волгоград, аэропорт Калуга (Грабцево) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в заявлениях Росавиации в Telegram-канале.
Как пояснили в контролирующем ведомстве, временные ограничения в воздушных гаванях вводят, чтобы обеспечить безопасность полётов.
