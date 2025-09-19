Три дрона сбиты над Чёрным морем и Белгородской, Курской областями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в официальном представительстве Министерства обороны РФ.
«Девятнадцатого сентября с 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что украинские дроны дважды пытались атаковать рабочих в Энергодаре, когда те чинили линии электропередач. Инцидент привёл к повреждению служебного автомобиля, но, к счастью, никто не пострадал.