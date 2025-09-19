Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 17:44

Три дрона сбиты над Чёрным морем и Белгородской, Курской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в официальном представительстве Министерства обороны РФ.

«Девятнадцатого сентября с 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС
ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС

Ранее Life.ru писал, что украинские дроны дважды пытались атаковать рабочих в Энергодаре, когда те чинили линии электропередач. Инцидент привёл к повреждению служебного автомобиля, но, к счастью, никто не пострадал.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar