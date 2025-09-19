Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Курской области
В Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, машину атаковали вечером 19 сентября на трассе вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района.
В результате удара БПЛА автомобиль загорелся.
«В результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Власти просят граждан быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности в условиях, когда ВСУ наносят удары по мирной инфраструктуре.
Ранее ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС. В результате налёта ранения получили два человека. Также повредило несколько автомобилей.