Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Курской области

В Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, машину атаковали вечером 19 сентября на трассе вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района.

В результате удара БПЛА автомобиль загорелся.

«В результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Власти просят граждан быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности в условиях, когда ВСУ наносят удары по мирной инфраструктуре.