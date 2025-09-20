Губернатор лично посмотрел последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Саратове

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снята в Саратовской области. Жильцы пострадавших домов временно размещены, а специалисты продолжают оценивать ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, который приехал лично посмотреть последствия налёта БПЛА.

Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов в Саратовской области организовали пункт временного размещения. Фото © Telegram / Роман Бусаргин

«Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершению всех оперативных процедур. В случае необходимости готовы организовать места для временного проживания», — написал он.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, развёрнут оперативный штаб. В результате инцидента пострадал один человек — женщину госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.