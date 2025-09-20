Интервидение
20 сентября, 02:50

Аэропорт Самары закрыли на фоне сообщений об отражении атаки БПЛА

Росавиация временно закрыла аэропорт Самары ночью 20 сентября. Это уже шестая воздушная гавань, работу которой ограничили в регионах России ночью и рано утром с 19 на 20 сентября. В то же время жители Самарской области сообщали о налёте БПЛА и работе ПВО.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 02:50 мск» — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве уточнили, что временные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Жители сообщают о серии взрывов и работе ПВО над Волгоградом
Отметим, что сейчас остаются закрытыми аэропорты Ульяновска и Саратова. Кроме этого ограничения продолжают действовать в воздушных гаванях Тамбова, а также Волгограда и Калуги.

