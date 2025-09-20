Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 01:28

Не менее пяти взрывов прогремело в Самарской области, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В ночном небе над Самарой и областью прогремела серия из не менее чем пяти взрывов, предварительно связанных с работой системы противовоздушной обороны. Об этом пишет SHOT.

Как рассказали местные жители, громкие звуки, напоминающие хлопки, были слышны в пригороде примерно в 03:40. Со стороны юго-запада города раздалось от четырёх до семи взрывов, которые сопровождались яркими вспышками.

Официальной информации пока не поступало.

ПВО России сбили шесть украинских дронов над Крымом и Ростовской областью
ПВО России сбили шесть украинских дронов над Крымом и Ростовской областью

Этой ночью от серии взрывов проснулись также жители Саратова и Энгельса. С 01:15 до 01:30 мск было слышно около десятка взрывов, виднелись вспышки и работали сирены. Позднее стало известно о повреждениях жилого дома и пострадавшем.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar