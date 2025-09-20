Не менее пяти взрывов прогремело в Самарской области, работает ПВО
В ночном небе над Самарой и областью прогремела серия из не менее чем пяти взрывов, предварительно связанных с работой системы противовоздушной обороны. Об этом пишет SHOT.
Как рассказали местные жители, громкие звуки, напоминающие хлопки, были слышны в пригороде примерно в 03:40. Со стороны юго-запада города раздалось от четырёх до семи взрывов, которые сопровождались яркими вспышками.
Официальной информации пока не поступало.
Этой ночью от серии взрывов проснулись также жители Саратова и Энгельса. С 01:15 до 01:30 мск было слышно около десятка взрывов, виднелись вспышки и работали сирены. Позднее стало известно о повреждениях жилого дома и пострадавшем.