Жители сообщают о серии взрывов и работе ПВО над Волгоградом

О серии взрывов и работе систем противовоздушной обороны над Волгоградом сообщают жители утром 20 сентября. Люди слышали не менее семи взрывов около 04:00 утра, пишет Telegram-канал SHOT .

Очевидцы утверждают, что вспышки были видны в западной и южной части города. Также сообщается о звуках двигателей со стороны Волги. По предварительным данным, в Волгограде работают силы ПВО, которые отражают налёт украинских БПЛА.