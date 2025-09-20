В аэропорту Ульяновска временно ограничили полёты

В аэропорту Баратаевка в Ульяновске ночью 20 сентября ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«Аэропорт Ульяновска (Баратаевка). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – уточнил он в 01:48 по московскому времени.

По словам Кореняко, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов.