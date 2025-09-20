Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 03:57

Остекление котельной повреждено в Волгоградской области при отражении атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

В Волгограде ночью отразили атаку беспилотников ВСУ. Расчёты ПВО сбили вражеские дроны, их обломки упали в нескольких районах города и области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Силами ПВО отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Падения обломков зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области», – приводятся слова губернатора в Telegram-канале областной администрации..

В Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, а в Красноармейском районе загорелась сухая трава. Глава региона подчеркнул, что разрушений жилых домов и пострадавших среди населения нет.

Жители сообщают о серии взрывов и работе ПВО над Волгоградом
Жители сообщают о серии взрывов и работе ПВО над Волгоградом

Ранее Life.ru писал о нескольких взрывах этой ночью в Самарской области. Там тоже сработали силы ПВО, отражая атаку украинских дронов. Жители сообщали о ярких вспышках в небе.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar