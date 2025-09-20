Остекление котельной повреждено в Волгоградской области при отражении атаки БПЛА

В Волгограде ночью отразили атаку беспилотников ВСУ. Расчёты ПВО сбили вражеские дроны, их обломки упали в нескольких районах города и области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Силами ПВО отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Падения обломков зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области», – приводятся слова губернатора в Telegram-канале областной администрации..

В Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, а в Красноармейском районе загорелась сухая трава. Глава региона подчеркнул, что разрушений жилых домов и пострадавших среди населения нет.