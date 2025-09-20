Массированную атаку БПЛА отразили в восьми районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку в восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале утром 20 сентября.

В ходе налёта на Ростовскую область никто из людей не пострадал. Последствия на земле зарегистрировали только в Чертковском районе. По данным властей, на окраине села Осиково начала гореть сухая трава, но пожар быстро потушили.