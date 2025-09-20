Массированную атаку БПЛА отразили в восьми районах Ростовской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168
Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку в восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале утром 20 сентября.
«В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — написал глава региона.
В ходе налёта на Ростовскую область никто из людей не пострадал. Последствия на земле зарегистрировали только в Чертковском районе. По данным властей, на окраине села Осиково начала гореть сухая трава, но пожар быстро потушили.
«Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения – восстанавливаться», — добавил Слюсарь.
Напомним, что этой же ночью поступали сообщения об атаке украинских БПЛА на Волгоградскую, Самарскую и Саратовскую области. Кроме этого остаются закрыты аэропорты в шести регионах России.