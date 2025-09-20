149 камикадзе закрыли небо: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 20 сентября
Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона в ночь на 20 сентября уничтожила 149 украинских беспилотников самолётного типа над 13 регионами РФ. Об отражении массированной атаки ВСУ доложили в Минобороны утром.
«С 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских БПЛА самолётного типа: 40 — в Ростовской области, 27 — над территорией Саратовской области, 18 — в Брянской области, 15 — над территорией Самарской области, 12 — [над] Крымом, 8 БПЛА — над территорией Волгоградской области», — отчитались в ведомстве.
Ещё 4 украинских дрона сбили над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА было уничтожено в Воронежской и Калужской областях, по 1 — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Также 15 вражеских БПЛА сбили над акваторией Чёрного моря и 3 — над акваторией Азовского моря.
Ранее Life.ru писал о нескольких взрывах этой ночью в Самарской области. Там сработали силы ПВО, отражая атаку украинских дронов. Жители сообщали о ярких вспышках в небе. Этой же ночью поступали сообщения об атаке украинских БПЛА на Волгоградскую и Саратовскую области. Из-за атак были закрыты аэропорты в шести регионах России.