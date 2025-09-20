149 камикадзе закрыли небо: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 20 сентября

Российская противовоздушная оборона в ночь на 20 сентября уничтожила 149 украинских беспилотников самолётного типа над 13 регионами РФ. Об отражении массированной атаки ВСУ доложили в Минобороны утром.

«С 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских БПЛА самолётного типа: 40 — в Ростовской области, 27 — над территорией Саратовской области, 18 — в Брянской области, 15 — над территорией Самарской области, 12 — [над] Крымом, 8 БПЛА — над территорией Волгоградской области», — отчитались в ведомстве.