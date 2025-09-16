В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель
Обложка © Life.ru
Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки дронаВооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из официального Telegram-канала губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Трагедия произошла в населённом пункте Лозовое. Спасти пострадавшего не удалось, несмотря на усилия медиков второй городской больницы Белгорода, куда его экстренно доставили после происшествия.
«От всех жителей области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего…» — заключил Гладков.
Ранее Life.ru рассказывал, что восемь человек пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область. В результате происшествия одна из женщин получила крайне тяжёлые ранения. Остальные потерпевшие находятся в удовлетворительном состоянии.