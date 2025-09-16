В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки дронаВооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из официального Telegram-канала губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Трагедия произошла в населённом пункте Лозовое. Спасти пострадавшего не удалось, несмотря на усилия медиков второй городской больницы Белгорода, куда его экстренно доставили после происшествия.

«От всех жителей области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего…» — заключил Гладков.