Стало известно о регулярных просьбах украинских военных организовать коридор для сдачи в плен
ТАСС: Пару раз в неделю бойцы ВСУ просят коридор для сдачи в плен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
Украинские военные на Херсонском и Запорожском участках фронта регулярно обращаются к российской стороне с просьбой организовать безопасный коридор для сдачи в плен. Об этом заявили в российских силовых структурах.
«В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причём достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — сообщили ТАСС в силовых структурах.
Однако реализовать этот шаг удаётся не всем: попытки покинуть позиции блокируются собственными беспилотниками ВСУ, которые атакуют солдат при попытке отхода.
Так, ранее камера сняла попытки российских десантников спасти ВСУшника, которого убивали свои. Разведывательный дрон Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск указывал ему дорогу к позициям военных РФ. В это время в небе появились украинские БПЛА и попытались ликвидировать украинца, сбрасывая на него снаряд за снарядом.