16 сентября, 05:16

Стало известно о регулярных просьбах украинских военных организовать коридор для сдачи в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинские военные на Херсонском и Запорожском участках фронта регулярно обращаются к российской стороне с просьбой организовать безопасный коридор для сдачи в плен. Об этом заявили в российских силовых структурах.

«В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причём достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», сообщили ТАСС в силовых структурах.

Однако реализовать этот шаг удаётся не всем: попытки покинуть позиции блокируются собственными беспилотниками ВСУ, которые атакуют солдат при попытке отхода.

Выяснилось, почему украинские военнопленные так не хотят возвращаться на родину

Так, ранее камера сняла попытки российских десантников спасти ВСУшника, которого убивали свои. Разведывательный дрон Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск указывал ему дорогу к позициям военных РФ. В это время в небе появились украинские БПЛА и попытались ликвидировать украинца, сбрасывая на него снаряд за снарядом.

