Стало известно о регулярных просьбах украинских военных организовать коридор для сдачи в плен

Украинские военные на Херсонском и Запорожском участках фронта регулярно обращаются к российской стороне с просьбой организовать безопасный коридор для сдачи в плен. Об этом заявили в российских силовых структурах.

«В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причём достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — сообщили ТАСС в силовых структурах.

Однако реализовать этот шаг удаётся не всем: попытки покинуть позиции блокируются собственными беспилотниками ВСУ, которые атакуют солдат при попытке отхода.