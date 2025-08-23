Всё чаще пленные украинские военнослужащие отказываются от участия в обменах, опасаясь, что их вновь отправят воевать за киевский режим. Об этом ТАСС сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира.

«Когда попадают к нам — чай, кофе, сигареты. Как к людям относимся, к своим же товарищам, славянам. И даже большинство говорят, что не хотят, чтобы их поменяли как пленных в ближайшие обмены. Что у нас в плену лучше, чем у них на позициях. И хотят вернуться живыми к своим семьям, к родным», — сказал он.

Он сообщил, что солдаты ВСУ охотно сдаются в плен, так как регулярных войск почти не осталось, а воюют в основном мобилизованные. По его словам, у них нет ни опыта, ни желания сражаться, и плен кажется им безопаснее фронта.