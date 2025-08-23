Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 07:03

Выяснилось, почему украинские военнопленные так не хотят возвращаться на родину

Боец Рапира: Пленные ВСУ не хотят обмена, считая, что в плену безопаснее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rafal Olkis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rafal Olkis

Всё чаще пленные украинские военнослужащие отказываются от участия в обменах, опасаясь, что их вновь отправят воевать за киевский режим. Об этом ТАСС сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира.

«Когда попадают к нам чай, кофе, сигареты. Как к людям относимся, к своим же товарищам, славянам. И даже большинство говорят, что не хотят, чтобы их поменяли как пленных в ближайшие обмены. Что у нас в плену лучше, чем у них на позициях. И хотят вернуться живыми к своим семьям, к родным», — сказал он.

Он сообщил, что солдаты ВСУ охотно сдаются в плен, так как регулярных войск почти не осталось, а воюют в основном мобилизованные. По его словам, у них нет ни опыта, ни желания сражаться, и плен кажется им безопаснее фронта.

Москалькова сообщила о готовности России отправить Украине людей для обмена
Москалькова сообщила о готовности России отправить Украине людей для обмена

Ранее помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что между Москвой и Киевом состоялся обмен телами погибших военнослужащих. По его словам, по аналогичной формуле месяц назад Украина получила тысячу тел, а Россия — 19.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar