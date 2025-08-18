Москалькова сообщила о готовности России отправить Украине людей для обмена
Москалькова: Россия направила Украине список из 31 человека для обмена
Обложка РИА Новости / Кристина Кормилицына
Россия готова передать Украине 31 человека в рамках взаимной репатриации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне», — сказала она.
На территории Украины продолжают удерживаться 31 житель Курской области. Она подчеркнула, что любые условия по возвращению курян противоречат международному праву, однако Россия готова к диалогу для достижения положительного решения вопроса.
Ранее сообщалось, что российский и украинский омбудсмены договорились о проведении переговоров по возвращению курян. На предстоящей неделе планируется встреча с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Целью переговоров станет определение конкретной даты возвращения жителей Курской области.