Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 11:56

Москалькова сообщила о готовности России отправить Украине людей для обмена

Москалькова: Россия направила Украине список из 31 человека для обмена

Обложка РИА Новости / Кристина Кормилицына

Обложка РИА Новости / Кристина Кормилицына

Россия готова передать Украине 31 человека в рамках взаимной репатриации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне», — сказала она.

На территории Украины продолжают удерживаться 31 житель Курской области. Она подчеркнула, что любые условия по возвращению курян противоречат международному праву, однако Россия готова к диалогу для достижения положительного решения вопроса.

Аксёнов: 59 крымчан вернулись домой после обмена пленными между РФ и Киевом
Аксёнов: 59 крымчан вернулись домой после обмена пленными между РФ и Киевом

Ранее сообщалось, что российский и украинский омбудсмены договорились о проведении переговоров по возвращению курян. На предстоящей неделе планируется встреча с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Целью переговоров станет определение конкретной даты возвращения жителей Курской области.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Татьяна Москалькова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar