Москалькова сообщила о готовности России отправить Украине людей для обмена

Россия готова передать Украине 31 человека в рамках взаимной репатриации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне», — сказала она.

На территории Украины продолжают удерживаться 31 житель Курской области. Она подчеркнула, что любые условия по возвращению курян противоречат международному праву, однако Россия готова к диалогу для достижения положительного решения вопроса.