Аксёнов: 59 крымчан вернулись домой после обмена пленными между РФ и Киевом

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину вернулись 59 военнослужащих из Крыма. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

«У нас хорошие новости: в результате сегодняшнего обмена 84 на 84 (человека) домой возвращаются 59 человек. Это граждане Российской Федерации, жители Республики Крым, которые были приговорены украинским режимом к длительным срокам заключения», — отметил Аксёнов у себя в телеграм-канале.