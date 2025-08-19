Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Киевом по формуле 1000 на 19

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что между Москвой и Киевом состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что месяц назад уже проводился обмен по точно такой же формуле: Украина получила тысячу тел, Россия — 19.