19 августа, 12:43

Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Киевом по формуле 1000 на 19

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что между Москвой и Киевом состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что месяц назад уже проводился обмен по точно такой же формуле: Украина получила тысячу тел, Россия — 19.

«По Стамбульским договорённостям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали — 19. Так же, как месяц назад»,написал Мединский.

Напомним, сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле 1000 на 19. Такие обмены — часть достигнутых в Стамбуле договорённостей. Самая масштабная передача тел украинских военнослужащих состоялась в середине июнz — тогда Россия передала Украине останки 6060 бойцов ВСУ, получив взамен тела 78 военных.

