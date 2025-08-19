Россия передала Украине ещё 1 000 тел погибших военных
Обложка © Дмитрий Радченко/ТАСС
Россия передала Украине ещё 1 000 тел погибших военнослужащих, сообщил источник ТАСС. Взамен украинская сторона передала России 19 тел погибших военных.
Подобные обмены проходят на регулярной основе с начала конфликта и, как правило, организуются при содействии гуманитарных структур и посредников. Целью таких договорённостей является возвращение тел на родину для их захоронения.
Ранее стороны уже неоднократно проводили подобные обмены, что подчёркивает важность гуманитарного измерения даже в условиях продолжающихся боевых действий. Так, в середине июня Россия передала Украине останки 6060 украинских военнослужащих, в то время как от украинской стороны были получены тела 78 российских военных. Позже президент России Владимир Путин заявлял о готовности российской стороны к дальнейшей передаче ещё трёх тысяч тел.