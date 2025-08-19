Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 12:00

Россия передала Украине ещё 1 000 тел погибших военных

Обложка © Дмитрий Радченко/ТАСС

Обложка © Дмитрий Радченко/ТАСС

Россия передала Украине ещё 1 000 тел погибших военнослужащих, сообщил источник ТАСС. Взамен украинская сторона передала России 19 тел погибших военных.

Подобные обмены проходят на регулярной основе с начала конфликта и, как правило, организуются при содействии гуманитарных структур и посредников. Целью таких договорённостей является возвращение тел на родину для их захоронения.

В переговорной группе объяснили смысл фейка Киева об обмене телами погибших военных
В переговорной группе объяснили смысл фейка Киева об обмене телами погибших военных

Ранее стороны уже неоднократно проводили подобные обмены, что подчёркивает важность гуманитарного измерения даже в условиях продолжающихся боевых действий. Так, в середине июня Россия передала Украине останки 6060 украинских военнослужащих, в то время как от украинской стороны были получены тела 78 российских военных. Позже президент России Владимир Путин заявлял о готовности российской стороны к дальнейшей передаче ещё трёх тысяч тел.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar