Киевский режим намеренно усилил обстрелы приграничных регионов России в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнул, что активизация ударов по гражданским объектам именно в православный праздник не является случайностью. Он отметил, что нацистские формирования, которые на государственном уровне запрещают Украинскую православную церковь, а на местах грабят храмы и избивают священников, целенаправленно наносят удары по Белгородской, Запорожской, Херсонской областям и ЛНР.

«Это проявление сатанизма охватившего руководство диктаторского режима засевшего в Киеве. Их трясёт в конвульсиях, от стремления вытравить тысячелетнее православие на славянских землях», — подчеркнул он.

Мирошник заявил, что руководство Украины демонстрирует патологическое стремление уничтожить тысячелетние православные традиции на славянских землях. По его словам, там, где киевский режим не может напрямую притеснять верующих, он использует обстрелы и дронные атаки.