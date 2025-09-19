Как не согрешить в Рождество Богородицы: Главные запреты православного праздника 21 сентября
21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. С праздником связано множество традиций и запретов. Что нельзя делать в этот день, чтобы сохранить благословение и провести его в мире с собой и окружающими, — рассказывает Life.ru.
21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — один из великих праздников, наполненный тихой радостью и уважением к истокам веры. С ним связано множество народных традиций и запретов, которые складывались веками. Life.ru разбирается, чего лучше не делать 21 сентября, чтобы провести православный праздник в гармонии с собой и духовным смыслом даты.
Что строго нельзя делать в этот день
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: самые строгие запреты. Фото © Wikipedia
Наши предки верили, что 21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы, следует отложить тяжёлые работы и масштабные домашние дела. Допустимы только лёгкие заботы, например, приготовить еду, поддержать чистоту в доме, но, главное, чтобы это не мешало посещению храма и молитве.
Главные запреты на 21 сентября:
- Употреблять спиртное — считалось, что алкоголь в праздник приносит только беды и болезни.
- Ругаться и сквернословить — ссоры и обиды могли «запереть» благодать и навлечь беду на дом.
- Заниматься шитьём, рукоделием или ремонтом одежды — по поверьям, всё сделанное в этот день быстро придёт в негодность.
- Подавать на праздничный стол мясные блюда — традиционно готовили рыбу, овощи, фрукты, грибы, угощали домашних сладкой выпечкой.
- Нельзя ходить босиком, поскольку так можно собрать на себя болезни.
Особое отношение к хлебу и острым предметам
Православный праздник 21 сентября: почему нельзя пользоваться острыми предметами? Фото © Freepik
В народной традиции хлеб считался священным даром, символом достатка и самой жизни, поэтому к нему относились особенно бережно. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы ломали каравай руками — это подчеркивало уважение к труду земледельцев и помогало сохранить «целостность благословения». Крошки не выбрасывали: их собирали и отдавали птицам или домашним животным, чтобы добро, вложенное в хлеб, возвращалось во двор в виде благополучия.
Острые предметы — ножи, иглы, шилья — связывали с энергией разрыва и конфликта. Считалось, что, пользуясь ими в великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября, можно «порезать» своё счастье или нарушить лад в семье. Поэтому рукоделие и активное приготовление пищи с применением ножей старались завершить накануне. Если же без ножа было не обойтись, например, чтобы порезать овощи, старались работать спокойно и без суеты, чтобы не привлекать недобрых мыслей или раздражения.
А что ещё не рекомендуется делать в православный праздник 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы: Какие духовные ограничения есть на праздник 21 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Священники советуют воздерживаться от гаданий и обращения к экстрасенсам: церковь осуждает попытки предсказывать будущее в священные даты. Не рекомендуется и дальнее путешествие без крайней нужды. Если поездка необходима, важно начать её с молитвы.
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября — это день, когда нужно дарить тепло близким, хранить чистоту мыслей и избегать всего, что может нарушить внутренний покой. Простые правила: не ругаться, не брать в руки острые предметы, не работать и не выбрасывать хлеб — помогают встретить праздник с уважением к духовным корням и наполнить дом атмосферой добра и гармонии. А ранее Life.ru рассказывал, что происходит с телом человека во время осеннего равноденствия 22 сентября.
