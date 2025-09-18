Осеннее равноденствие 2025: Маг раскрыла, что происходит с нашим телом в этот мистический день

Осеннее равноденствие — не просто дата в календаре, а момент, когда природа и человек замирают на границе между светом и тьмой. 22 сентября 2025 года день и ночь уравняются, а вместе с этим, как уверяют эзотерики, активизируются особые ритмы нашего тела. Life.ru узнал, почему именно в этот день мы особенно остро чувствуем перемены и как тонко реагирует организм на баланс космоса.

«Равноденствие — это момент, когда день и ночь становятся равны по длине и Солнце словно балансирует на небесном экваторе. В этот магический час природа сама напоминает нам о необходимости гармонии и равновесия. Для тела это не просто астрономическое событие — это время глубоких внутренних перемен», — рассказывает маг Екатерина Ткачёва.

Почему в день равноденствия, 22 сентября, наш организм может начать перестройку? Фото © «Шедеврум»

Со слов эксперта, это очень важные сутки. Почему? Во-первых, с её слов, в организме происходит перестройка биоритмов: «Наши внутренние часы, или циркадные ритмы, чувствительны к свету и темноте». Во время равноденствия, когда световой день и ночь уравновешены, тело получает сигнал к обновлению и синхронизации с природным циклом. Это может проявляться в изменении уровня энергии, настроения и даже аппетита. Также маг отмечает, что во время осеннего равноденствия многие чувствуют прилив сил, вдохновение и ясность мысли, а кто-то — наоборот, лёгкую усталость, призыв к отдыху и восстановлению.

Во-вторых, на тонком энергетическом уровне активизируются наши чакры — энергетические центры, которые отвечают за физическое и эмоциональное здоровье. «Равноденствие словно открывает ворота для очищения и гармонизации этих центров, позволяя энергии свободно течь по телу. Это время идеально подходит для медитаций, дыхательных практик и ритуалов, направленных на внутреннее равновесие», — подсказывает маг.

Кроме того, во время равноденствия, которое будет осенью 22 сентября, гормональная система реагирует на изменение светового режима. «Повышается выработка серотонина — гормона радости и спокойствия, а также мелатонина — гормона сна и восстановления. Благодаря этому тело легче адаптируется к смене сезонов, а душа обретает покой и умиротворение», — поясняет Life.ru эксперт.

Какие физические процессы запустятся в организме каждого на Земле в день равноденствия, 22 сентября? Фото © «Шедеврум»

А ещё день равноденствия — это символ перехода, момент, когда можно отпустить старое и открыть дверь новому. Тело и дух словно получают благословение природы на обновление, рост и трансформацию. «В этот период особенно важно прислушиваться к себе, заботиться о своём здоровье и наполнять жизнь светом и гармонией», — советует маг.