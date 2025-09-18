Осеннее равноденствие 2025: Маг раскрыла, что происходит с нашим телом в этот мистический день
22 сентября день и ночь сравняются, а энергия осеннего равноденствия коснётся каждого. Маг объяснила Life.ru, как в этот особенный день наш организм реагирует на скрытые ритмы Вселенной и почему важно быть внимательнее к себе.
Когда в 2025 году будет осеннее равноденствие и как на него отреагирует наше тело. Обложка © «Шедеврум»
Осеннее равноденствие — не просто дата в календаре, а момент, когда природа и человек замирают на границе между светом и тьмой. 22 сентября 2025 года день и ночь уравняются, а вместе с этим, как уверяют эзотерики, активизируются особые ритмы нашего тела. Life.ru узнал, почему именно в этот день мы особенно остро чувствуем перемены и как тонко реагирует организм на баланс космоса.
«Равноденствие — это момент, когда день и ночь становятся равны по длине и Солнце словно балансирует на небесном экваторе. В этот магический час природа сама напоминает нам о необходимости гармонии и равновесия. Для тела это не просто астрономическое событие — это время глубоких внутренних перемен», — рассказывает маг Екатерина Ткачёва.
Почему в день равноденствия, 22 сентября, наш организм может начать перестройку? Фото © «Шедеврум»
Со слов эксперта, это очень важные сутки. Почему? Во-первых, с её слов, в организме происходит перестройка биоритмов: «Наши внутренние часы, или циркадные ритмы, чувствительны к свету и темноте». Во время равноденствия, когда световой день и ночь уравновешены, тело получает сигнал к обновлению и синхронизации с природным циклом. Это может проявляться в изменении уровня энергии, настроения и даже аппетита. Также маг отмечает, что во время осеннего равноденствия многие чувствуют прилив сил, вдохновение и ясность мысли, а кто-то — наоборот, лёгкую усталость, призыв к отдыху и восстановлению.
Во-вторых, на тонком энергетическом уровне активизируются наши чакры — энергетические центры, которые отвечают за физическое и эмоциональное здоровье. «Равноденствие словно открывает ворота для очищения и гармонизации этих центров, позволяя энергии свободно течь по телу. Это время идеально подходит для медитаций, дыхательных практик и ритуалов, направленных на внутреннее равновесие», — подсказывает маг.
Кроме того, во время равноденствия, которое будет осенью 22 сентября, гормональная система реагирует на изменение светового режима. «Повышается выработка серотонина — гормона радости и спокойствия, а также мелатонина — гормона сна и восстановления. Благодаря этому тело легче адаптируется к смене сезонов, а душа обретает покой и умиротворение», — поясняет Life.ru эксперт.
Какие физические процессы запустятся в организме каждого на Земле в день равноденствия, 22 сентября? Фото © «Шедеврум»
А ещё день равноденствия — это символ перехода, момент, когда можно отпустить старое и открыть дверь новому. Тело и дух словно получают благословение природы на обновление, рост и трансформацию. «В этот период особенно важно прислушиваться к себе, заботиться о своём здоровье и наполнять жизнь светом и гармонией», — советует маг.
Равноденствие напоминает нам, что человек и природа едины в стремлении к балансу. Когда свет и тьма делят время поровну, тело откликается на этот зов — обновляется, перестраивает ритмы и ищет внутреннюю ясность. День осеннего равноденствия словно открывает новую страницу: можно оставить за спиной всё лишнее и с благодарностью принять свежие силы. А ранее Life.ru рассказывал, почему разные люди могут видеть один и тот же сон — это сбой в матрице или послание свыше избранным?
