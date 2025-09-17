Сбой в матрице или предзнаменование свыше: Почему разные люди могут видеть один и тот же сон

Сны — это пространство, где реальность встречается с тайной. Иногда люди делятся рассказами о сновидениях, удивительно похожих друг на друга: знакомые образы, повторяющиеся сюжеты, одинаковые эмоции. Кто-то объясняет это мистикой, другие ищут научные причины — от работы подсознания до коллективного опыта и тонких сигналов, которые наш мозг улавливает даже во сне. Почему же иногда кажется, что разные люди подключаются к одной и той же «ночной волне»?

Есть такое явление, когда разные люди, совершенно незнакомые друг с другом и иногда даже живущие в разное время, видят одни и те же сны. Со слов эзотерика и мага Григория Васильева, в мире существует некая скрытая сеть, невидимая для обычного глаза, — это тончащая паутина межпространственных связей, которую можно назвать полотном сновидений. В неё вплетены энергии, мысли и архетипы всех существ, живущих на Земле. Когда кто-то засыпает и погружается в сон, он фактически входит в этот магический этер — в общий космос сновидений.

Эти сны, совпадающие у разных людей, — не случайность, а проявление общей темы или архетипа, существующего в коллективном бессознательном. Григорий Васильев Маг

«Это как если бы несколько путников, путешествующих по разным дорогам, вдруг оказались в одном и том же месте», — поясняет маг. И дополняет свои слова, объясняя, что это всё потому, что эта точка — важное пересечение путей или легендарный перекрёсток судьбы.

Фото © «Шедеврум»

«Может быть, в эти сны заложены сигналы или послания из глубины мира, например, предчувствия великих перемен или ответы на важные вопросы. Или они являются отражением архетипов, универсальных образов, которые вселяет в нас сам Венец Мудрости — коллективное бессознательное человечества», — поясняет эксперт.

Сны — это ворота в магический мир, и иногда, наблюдая их совпадения, мы слушаем голоса Вселенной, говорящие через символы и образы о неизменных законах и великой связи всего живого. Григорий Васильев Маг

Кроме того, со слов эксперта в эзотерике, существует мнение, что души людей связаны невидимыми нитями энергетической связи. «И иногда эта связь вызывает синхронность сновидений, даже если между людьми не было никакого контакта. Это похоже на тонкую музыку Вселенной, где ноты звучат одновременно в разных уголках мира», — говорит маг.

Фото © «Шедеврум»

Итак, эти совпадения сновидений — не случайность и не фантазия, а отражение тайных уз, что связывают каждое существо с Универсумом. Они напоминают нам, что в глубине всего сущего существует единое поле мудрости и понимания, в которое мы все вплетены.