Кем вы были в прошлой жизни? Life.ru рассказывает, как можно почувствовать прежнее «я»

Кем вы были в прошлой жизни? Может быть, терским казаком? Или ведьмой, погибшей в американском городе Салем? Шарманщик или контрабандист? Сколько столетий ваша душа очищалась от прошлых грехов и когда вам выпадала честь родиться человеком? Может, вы вообще реинкарнация Элвиса Пресли, Джимми Хендрикса или Бориса Ельцина? В случае конкретных персоналий вероятность, естественно, стремится к нулю. Но незримые ниточки энергии всё ещё крепко держат вашу душу, заставляя то и дело вспоминать о прошлом воплощении. В материале расскажем, как понять, кем вы были в прошлой жизни.

Определяем прошлую жизнь по классической нумерологии

Нумерология не откроет все подробности. Но хотя бы покажет, в какой области надо искать своё прошлое «я». Фото © Shutterstock / FOTODOM / amgun

В классической нумерологии всё зависит от чисел и даты вашего рождения. Предположим, мы рассчитываем профиль девушки, которая родилась 5 февраля 1993 года. Нам нужно сложить все цифры в дате рождения, чтобы понять, какой могла быть её прошлая жизнь. Немного арифметики. 0 + 5 = 5;

0 + 2 = 2;

1 + 9 + 9 + 3 = 22;

2 + 2 = 4;

теперь складываем число года с другими датами: 4 + 5 + 2 = 11;

ещё не всё: 1 + 1 = 2.

Сейчас будем рассчитывать по нумерологии имя. Скажем, мы имеем дело с девушкой по имени Ася, и так записано в паспорте. Тогда А — это 1-я буква алфавита, С — 19-я, Я — 33-я. Снова немного арифметики. 1 + 9 = 10. Превращаем это число в 1;

3 + 3 = 6;

1 + 1 + 6 = 8;

теперь надо сложить кармическое число даты рождения с таковым же для имени: 2 + 8 = 10;

1 + 0 = 1.

Таким образом, кармическое число нашей Аси равняется одному. Это число в классической нумерологии символизирует лидерство, силу, независимость и прогресс. В прошлой жизни она могла быть сильным лидером, может быть политическим, а может быть военным генералом. А могла быть кем-то вроде Антибиотика из «Бандитского Петербурга». Он тоже был сильным лидером. Вот что по данному поводу говорит наш эксперт, маг Павсекакий Богданов: «Нумерологический расчёт по дате рождения и имени позволяет увидеть кармическую профессию и направление, в котором душа уже имела опыт. Но цифры — это лишь основа, а живые подсказки мы получаем через чувства и реакции».

Кем вы были в прошлой жизни, версия матрицы судьбы

Матрица судьбы рассчитывает прошлые жизни конкретнее. Но её интересует характер человека, а не контекст. Фото © Freepik

Из нумерологии в сочетании с восточными практиками в середине нулевых вышло особое учение — матрицы судьбы. Расчёт по ней достаточно сложный. Но мы прогнали нашу Асю через калькулятор подобных матриц. Оказалось, что у неё незавидная судьба, поскольку из прошлого воплощения тянется груз ответственности. И он тяжёлый. В матрице судьбы её кармический долг из прошлой жизни закодирован так: 15-8-11.

Понять, кем вы были в прошлой жизни, можно на стыке нумерологии и собственных ощущений. Когда ощущения складываются с числовыми данными, появляется ясная подсказка: кем вы могли быть и какое призвание несёте сейчас. Павсекакий Богданов Маг

Что значит эта последовательность чисел, 15-8-11? Если совсем честно, наша Ася в прошлой жизни была тем ещё мерзавцем. Или просто так сложилась тогда её судьба. Но расшифровка явно указывает: «В прошлом воплощении вы мучили большое количество людей, приносили им физические страдания. Избивали, калечили других. Неважно, служили вы легионером или были гладиатором. На вашей карме прошлого много чужих страданий и телесных мучений». Получается, в прошлой жизни Ася могла быть палачом из французской династии Сансонов... Но те грехи догоняют её прямо сейчас. Природа наделила Асю гораздо более слабым телом, зато амбициозным духом. Теперь агрессию чаще проявляют к ней, чем наоборот. Выглядит ужасно, давайте посмотрим, есть ли какие-то другие способы узнать, кем мы были в прошлой жизни.

Как ещё можно определить, кем вы были в прошлой жизни

Павсекакий Богданов, наш эксперт, уверен в том, что «голые» нумерологические цифры работают только в спайке с вашими чувствами. «Если, к примеру, врач вдруг испытывает сильнейшие мурашки, услышав военную песню, это может быть след памяти его прошлой воинской службы», — говорит маг. И продолжает: «Дежавю, ощущение «я уже здесь был» или мгновенное узнавание чужой страны — всё это маркеры прошлых воплощений».

Прошлая жизнь не уходит бесследно — она всегда подаёт знаки через музыку, места и эмоции. Важно лишь уметь услышать этот зов и соединить его с настоящим. Сны и воспоминания, не связанные с текущей жизнью, могут быть ключом к разгадке. Павсекакий Богданов Маг

Также, со слов эксперта, стоит обращать внимание на необычные страхи или непривычные страсти — они часто указывают на незавершённые прошлые истории. Через медитацию и занятия с духовными практиками можно пробудить эти скрытые воспоминания и осознанно узнать, кем вы были раньше.

Кстати, это касается в той же степени врождённых талантов, привязанности к чужим культурам и эпохам. Скажем, Ася с детства любит балканскую культуру, имеет абсолютный слух и закончила музыкальную школу по классу аккордеона с отличием. Может ли это значить, что она в прошлой жизни была музыкантом, например аккордеонистом, которому пришлось принять участие в югославских войнах? И что от действий прошлого воплощения Аси, назовём его Драган, пострадали гражданские, причём в большом количестве? Похоже на то! Подробности о жизни нашей Аси – Драгана могли бы рассказать родители, если бы вели дневник забавных детских выражений.

Почему так важно слушать детский лепет и записывать его

Многие родители ведут дневник забавных словечек, которые выдают их чада. И это тоже может стать подсказкой, кем малыш был в прошлой жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

«Иногда тело хранит память в виде необъяснимых предпочтений или даже физических откликов. У детей это проявляется особенно ярко — в виде историй о «прошлой семье» или событиях, подробностей которых они знать не могли. Я часто прошу вести дневник таких моментов, чтобы собрать целостную картину», — рассказывает маг. Он уверен, что вести дневник наблюдений за ребёнком, его первых слов, осмысленных предложений и чувств — это не только весело, но и полезно. Вы можете заглянуть за завесу бытия и догадаться, кем ваш ребёнок был в прошлой жизни. Например, если пятилетке нравится хип-хоп-музыка из начала 90-х, вполне возможно, что её прошлое воплощение было прописано в американском городе Комптоне.

Ритуалы для раскрытия прошлых воплощений

Наш эксперт не был бы магом, если бы не знал несколько мощных магических ритуалов, которые помогут вам приоткрыть завесу тайны и увидеть подробности своей прошлой жизни. Аси на самом деле не существует, она не сможет провести эти ритуалы. К сожалению, а может быть, и к счастью, ведь мало ли кем она могла там быть...

Павсекакий Богданов делится двумя техниками: «Сядьте в удобное, спокойное место, зажгите свечу и закройте глаза. Медленно вдыхая и выдыхая, визуализируйте поток времени, словно река, по которой плывёшь назад. Позвольте образам всплыть: лица, сцены, профессии. Особое внимание уделяйте деталям и ощущениям, ведь именно через них ваша душа подскажет, кем вы были. Записывайте всё, что приходит, даже если кажется бессмысленным, — это звенья вашей души».

Это была первая техника, её называют «Медитация памяти души». Медитации сами по себе полезны, но конкретно эта откроет вам, что же за таинственное прошлое воплощение у вас было. Главное — не испугаться, ведь вы могли быть в прошлой жизни кем угодно, от монахини до разбойника.

Перед сном в ночь с полной луной или в особенные астрологические моменты очертите на полу круг из соли и трав (лаванда, розмарин). В центре круга устройте алтарь с чашей воды и кристаллом. Лёжа в круге, произнесите желание увидеть свою прошлую жизнь. Сны, которые приснятся, могут содержать мощные символы и подсказки о вашем прошлом. Павсекакий Богданов Маг

Практика, описанная выше, называется «Сон — врата в прошлое». Это уже чуть более сложная задача, потому что для неё требуются магические артефакты. Например, травы — лаванда или розмарин. Особая соль, из которой на полу надо очертить круг. Алтарь и кристалл, они встречаются не в каждой квартире. Зато можно быть почти на все сто уверенным: прошлая жизнь вам приснится.