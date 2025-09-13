Матрица судьбы: Какие существуют самые важные 4 фильтра и как они помогут вашему ребёнку

Матрица судьбы — это концепция, которую впервые предложила в 2006 году эзотерик Наталия Ладини. Она решила объединить нумерологию с Таро и получила уникальный авторский метод. Согласно матрице судьбы, наша жизнь зависит от 22 энергий — по числу старших арканов в колоде. Для расчёта можно самостоятельно нарисовать несколько квадратов, а можно воспользоваться специальными сайтами. В итоге вы получаете анализ вашего характера по данным энергиям, а также кармический долг, который несёте ещё из прошлой жизни. Но есть и чуть более лёгкий способ воспользоваться матрицами судьбы. Вы можете рассчитать с их помощью фильтр восприятия для себя или своего ребёнка. Покажем, как это сделать.

Что такое фильтры восприятия и за что они отвечают

Фильтр восприятия — это высокоуровневый когнитивный механизм, благодаря ему наш мозг обрабатывает и воспринимает информацию. Фильтры — это не просто органы чувств, речь не о видах информации, слуховая ли она или зрительная... Речь о том, какие глубинные механизмы запускаются в нашем сознании, когда мы что-то видим, слышим или узнаём. И у каждого такой фильтр свой. И устанавливается он с детства. Вряд ли этот фильтр есть у младенца, но к подготовительному классу школы он уже появляется. И остаётся с хозяином на всю жизнь. Когда человек живёт по своему фильтру, он кажется гармоничным и счастливым. Не только кажется — на самом деле чувствует себя на своём месте.

Как понять, какой у человека фильтр восприятия

Чтобы понять по матрице судьбы, какой у человека фильтр восприятия, нужно будет посчитать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iprachenko

Но как рассчитать свой фильтр восприятия? Здесь понадобится техника из расчёта матриц судьбы. Месяц рождения нужно умножить на два. Потом к этому числу мы прибавляем день рождения. Полученное числительное мы отнимаем от 55. Почему 55? Это важное для матриц судьбы число. С одной стороны, оно получится, если физически «перевернуть» 22. С другой стороны, его влияние на матрицу опосредовано, так как оно даже не кратно числу старших арканов Таро.

В качестве примера приведём дату рождения 5 сентября. Сентябрь — девятый месяц, так что при умножении на 2 получится 18. Прибавив 5 к 18, получаем 23. Затем отнимаем 23 от 55. Получаем 32. Но что означает это число? Пока что просто его запомним. Потому что подробный разбор фильтра восприятия будет уже в следующей части материала. Вспоминаем, что их всего четыре. И вот что получается.

Фильтр от 1 до 13

Матрица судьбы: Фильтр от 1 до 13 используют яркие, творческие, эмоциональные натуры. Фото © «Шедеврум»

Если у вас или вашего ребёнка расчёт фильтра восприятия выдал число от 1 до 13 (включительно), то вы имеете дело с натурой, для которой важнее всего чувства, эстетика, красота. И мотивация должна быть соответствующей. Например, вы можете не понимать, почему самим не нравится убираться, да и ребёнка не заставишь. И тут надо включать глубинные мотивации через фильтр. Скажите себе или чаду, что после уборки дом засияет красотой и вам самим же будет от этого легче, ваши чувства сразу заиграют новыми красками.

Фильтр от 14 до 26

Матрица судьбы: Фильтр от 14 до 26 встречается у любознательных натур, настоящих исследователей, учёных. Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Bezuhlova

От 14 до 26 — это фильтр настоящих исследователей. Им обладают те, кто стремится к знаниям. Мир они рассматривают через призму интереса. Если дело не даёт новых открытий, новой информации, оно быстро наскучит. Если такой фильтр у вашего ребёнка, попытайтесь внести в занятия элемент эдакого «первооткрывательства». Ребёнок должен получать новые знания и испытывать искренний интерес, чтобы выполнить вашу просьбу. А если фильтр интереса у вас самих, но последнее время вы чувствуете себя депрессивно, проверьте, когда в последний раз вы узнавали что-то новое.

Фильтр от 27 до 39

Матрица судьбы: Фильтр от 27 до 39 — фильтр восприятия с центром в области ценностей. Если у занятия нет смысла, им заниматься не будут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вам или вашему близкому человеку достался фильтр восприятия от 27 до 39, это значит, что окружающее вы расцениваете через призму ценности. Сюда как раз попадает наш пример, 5 сентября, то есть 32. Человеку, рождённому 5 сентября, критически важно понимать, зачем нужно то или иное действие. Если оно бесполезно, заняться им не получится. Всё расценивается через ценностные ориентиры. «Помогу ли я людям, работая водителем на карете скорой помощи?» — спрашивает у себя человек с таким фильтром восприятия. Уверенно отвечает, что да, и идёт работать.

Фильтр от 40 до 52

Матрица судьбы: Фильтр восприятия от 40 до 52 — самый неоднозначный. Это, по сути, смесь всех предыдущих фильтров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

При фильтре восприятия от 40 до 52 происходит интересный феномен. Все уже описанные фильтры смешиваются между собой. То есть человеку важны и красота с чувствами, и знания, и ценности. Но для того, чтобы мотивация заработала, нужно, чтобы все параметры объединились и человек искренне поверил в своё дело. Таким людям нужно быть уверенными в том, что от своих действий они сами становятся сильнее. Например, в случае ребёнка можно сыграть на «прокачке» личной свободы и власти. Например, маленькое чадо получает 15-минутный бонус к прогулке или другим развлечениям, если быстро сделает уроки.