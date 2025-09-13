Гороскоп здоровья на неделю: Какие органы уязвимы у Скорпиона, и от чего Овну нужно беречь голову

Неделя с 15 по 21 сентября может принести некоторые проблемы со здоровьем для представителей нескольких знаков зодиака, предупредила астролог Майя Королева. По её словам, астрологическая обстановка требует повышенного внимания к самочувствию и своевременного принятия профилактических мер.

Так, Овнам рекомендуется снизить темп и не брать на себя чрезмерную нагрузку. Переутомление на работе может привести к головным болям и скачкам давления, поэтому важно находить время для релаксации и полноценного сна. Что касается Близнецов, мистик призвала быть осторожнее с питанием, так как существует высокая вероятность расстройств ЖКТ из-за употребления некачественной пищи или переедания.

Девам следует уделить внимание состоянию нервной системы, поскольку возможны приступы тревоги и раздражительности. Лучше избегать стрессовых ситуаций и практиковать медитации. А Скорпионам стоит беречь мочеполовую систему, так как переохлаждение может привести к воспалительным процессам. В то же время Водолеям рекомендуется обратить внимание на состояние суставов, возможны боли и дискомфорт из‑за повышенной нагрузки.