Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 07:31

Гороскоп здоровья на неделю: Какие органы уязвимы у Скорпиона, и от чего Овну нужно беречь голову

Астролог Королева: Овны, Близнецы, Девы столкнутся с недомоганием 15-21 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vfhnb12

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vfhnb12

Неделя с 15 по 21 сентября может принести некоторые проблемы со здоровьем для представителей нескольких знаков зодиака, предупредила астролог Майя Королева. По её словам, астрологическая обстановка требует повышенного внимания к самочувствию и своевременного принятия профилактических мер.

Так, Овнам рекомендуется снизить темп и не брать на себя чрезмерную нагрузку. Переутомление на работе может привести к головным болям и скачкам давления, поэтому важно находить время для релаксации и полноценного сна. Что касается Близнецов, мистик призвала быть осторожнее с питанием, так как существует высокая вероятность расстройств ЖКТ из-за употребления некачественной пищи или переедания.

Секреты астрологии: 12 знаков зодиака и их скрытые таланты — узнайте, что умеете только вы
Секреты астрологии: 12 знаков зодиака и их скрытые таланты — узнайте, что умеете только вы

Девам следует уделить внимание состоянию нервной системы, поскольку возможны приступы тревоги и раздражительности. Лучше избегать стрессовых ситуаций и практиковать медитации. А Скорпионам стоит беречь мочеполовую систему, так как переохлаждение может привести к воспалительным процессам. В то же время Водолеям рекомендуется обратить внимание на состояние суставов, возможны боли и дискомфорт из‑за повышенной нагрузки.

«В целом, неделя требует внимательного отношения к сигналам своего организма. При первых признаках недомогания не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу», — заключила собеседница интернет‑издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенсы держат это в секрете: 7 вещей, которые приносят в дом счастье и благодать
Экстрасенсы держат это в секрете: 7 вещей, которые приносят в дом счастье и благодать

Ранее Life.ru выяснил, какие 5 знаков зодиака умеют исцелять человеческие души. Кроме того, составлен любовный гороскоп на сентябрь 2025, который перевернёт вашу жизнь. А ещё россиянам рассказали, какой бог из славянского гороскопа оберегает их по дате рождения.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мистика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar