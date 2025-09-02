Велес, Перун или Макошь: Какой бог из славянского гороскопа оберегает вас по дате рождения

Время возникновения славянского гороскопа точно неизвестно. Славяне как этнос появились раньше IV века нашей эры, это мы знаем. Тогда у них ещё не было деления на восточных, западных и южных. Это был огромный праславянский мир, со своими богами, обычаями, ритуалами. И определять характер, а также покровительство разных божеств по дате рождения наши предки умели уже тогда. Life.ru показывает славянский гороскоп.

Если ваш месяц рождения январь — Белобог

Вам повезло, вам достался Белобог. А мог бы достаться и Чернобог. Наши предки ориентировались по месяцам и Луне. Фото © Freepik

Белобог — это древний славянский бог счастья и удачи. Доброе божество в славянском пантеоне. Возможно, даже самое доброе. У белорусов Белобог оставался в фольклоре до XIX века. Там его называли Белун, и вместо божественной функции он скорее играл роль духа. Люди, которые родились под покровительством Белобога, — добрые, спокойные, обладают огромной внутренней силой. И склонны к прощению, хотя могут за себя постоять.

Если ваш месяц рождения февраль — Род

Рождённые в феврале находятся под покровительством верховной божественной сущности славян — Рода. Это божество, которое стало прародителем всего мира, в том числе богов и людей. Его изображали как седобородого старика с огромной головой, и на голове у него были рога. Для рождённых в феврале семья часто является приоритетом, потому что Род как раз покровительствует семействам. Люди, родившиеся под его знаком, часто выступают в качестве дипломатов, могут словами разрешить любую ссору.

Если ваш месяц рождения март — Велес

Велес — покровитель обычных славян, земледельцев, хлебопашцев, воинов... Фото © Freepik

В 1862 году Россия праздновала своё тысячелетие. В честь этого события в Новгороде Великом отлили памятник. На нём изображены все правители страны, начиная с Рюрика. Но если фигуру первого русского князя демонтировать, то за его спиной на «Тысячелетии России» можно заметить фигуру бога Велеса. В византийских хрониках его называют «скотий бог», то есть бог, что покровительствует домашнему скоту. А ведь это была основа выживания славян в те времена. На Велесе причёска в духе Рика из «Рика и Морти» и борода, его грудь украшает коровья голова. Велес — бог богатства, достатка, плодородия и долголетия. В договоре Руси с Византией от 907 года он ассоциируется с золотом. Рождённые в месяц Велеса обладают доброй душой и сильными руками. Управление предприятиями, «мягкая сила» и крепкое здоровье — тоже отличительные черты людей Велеса.

Если ваш месяц рождения апрель — Даждьбог

Если родились в апреле, то вашим покровителем в славянском пантеоне будет Даждьбог. Это божество, которое олицетворяет собой солнечный свет. Даждьбог способен как подарить человеку благодать, так и отнять её. В «Слове о полку Игореве» встречается фраза «даждьбожьи внуки». Это может быть прямым указанием на то, что Даждьбог считался прародителем воинского сословия. Люди, которым покровительствует Даждьбог, принципиальные и гордые. У них обострено чувство собственного достоинства, а ложь и фальшь им претят.

Если ваш месяц рождения май — Макошь

Макошь — это богиня, которая покровительствовала влаге. Дожди, реки, болота, моря — это всё для славян сделала Макошь. Фото © Freepik

Те, кому посчастливилось родиться в мае, находятся под присмотром богини Макоши, которая в славянских традициях отвечала за влагу. Именно она вызывала дожди, чтобы поливать посевы. После принятия христианства она вошла в славянский фольклор как Мать сыра земля, прародительница всего мира наравне с Родом. Но не только — в деревнях Череповецкого уезда её знали как «нечистого» духа, который доделывают оставленную без молитвы женскую работу. Если вы родились в мае, Макошь придаст вам силу и выносливость, но также научит быть мягким и решать споры в большей степени на чувствах и в спокойном диалоге.

Если ваш месяц рождения июнь — Семаргл

Рождённые в июне подпадают под покровительство Семаргла. В пантеоне он выполнял функции вестника между мирами. Мог спокойно переходить из мира богов в обычный мир и обратно. Он покровительствовал огню и мог менять свой облик. Например, превращаться в собаку, дракона или птицу. Семаргла иногда находят на древних славянских орнаментах в животном образе. А ещё Симаргл может оказаться парой богов. В «Слове некоего христолюбца» он упоминается как Сим и Регл. Рождённые под крылом Семаргла обычно импульсивны, но в то же время оптимистичны и всегда молоды душой.

Если ваш месяц рождения июль — Перун

Перун вошёл в историю как один из самых главных богов славянского пантеона. Фото © «Шедеврум»

Если в мирном договоре с Византией подношением Велесу было золото, то подношение Перуну — только оружие. Перун был в среде славян богом-громовержцем. Как Зевс у греков или Один у викингов. Собственно, Олег, регент при Игоре Рюриковиче, мог считать Перуна местной версией своего бога, Одина. Позже Перун начал ассоциироваться с княжеской властью, такой же изменчивой и пугающей, как и гром с молнией, которые он кидал с неба. При этом рождённые в месяц Перуна зачастую показывают себя как прагматики, которые любят надёжность и стабильность. Но иногда у них тоже встречается буйный нрав.

Если ваш месяц рождения август — Жива

Жива — древнеславянская богиня, которая покровительствовала любви, а также символизировала красоту, благополучие и плодородие. Уют и порядок в доме — обычно её рук дело. Заключение браков — тоже. Она благословляла злаки так же, как зарождение новой жизни. Ей принято было молиться о рождении здоровых детей. Если вы родились в месяц Живы, то можете оказаться спокойными, мечтательными, глубоко чувственными. Вы верны своим идеалам, а ваш внутренний мир позволяет не скучать даже в одиночестве.

Если ваш месяц рождения сентябрь — Стрибог

Стрибог — стремительный покровитель ветра. Это погодное явление называли «стрибожьими внуками». Фото © «Шедеврум»

Стрибог был для славян покровителем ветра и воздуха. Он хорошо относился ещё и к тем, кто хочет признания и славы, идолы со Стрибогом защищали от непогоды. Хотя ветер и считался у славян негативным явлением, можно было замолить его ещё до начала. Если убрать смерч так не получалось, в него кидали оружие, чтобы призвать на помощь Перуна. Несмотря на это, родившиеся в месяц Стрибога зачастую становятся трудолюбивыми и ответственными, хотя в них много непостоянства.

Если ваш месяц рождения октябрь — Сварог

Сварог — это славянский бог-кузнец, как Гефест. Он не покровительствовал безумной и дикой стихии огня, как Семаргл. Он использовал эту стихию в своих целях. Даждьбог, кстати, может оказаться его сыном. У него праславянское происхождение. Предки славян считали, что Сварог выковал солнце. Рождённые под покровительством Сварога становятся сильными, упрямыми и прямолинейными. Мало что остановит их на пути к своей цели.

Если ваш месяц рождения ноябрь — Святовит

Святовит — славянский бог войны. Что ещё важнее — это бог победы. Фото © «Шедеврум»

Святовит — это бог победоносной войны. Большой, маленькой — не важно, главное, чтобы звенели выкованные Сварогом мечи. У балтийских славян Святовит был в особом почтении. В своей столице Арконе они построили для него огромное капище. Балты дольше всех оставались язычниками. Поэтому мы можем по их традиции судить о славянских богах. Рождённые в ноябрь, месяц Святовита, отличаются силой, независимостью и благородством. Но есть и другая сторона — когда им покажется, что вы задели их честь, последствия могут быть какими угодно. Святовит придаёт им больше уверенности в победе, культивирует буйный нрав.

Если ваш месяц рождения декабрь — Коляда

Коляда считается богом времени. Несмотря на то что славяне начинали новый год с 1 марта, а в Московском царстве он с 1492-го начинался 1 сентября, именно в декабре, уже после Петра I и его реформ, установился обряд колядования на Рождество. Коляда не вошёл в «Повесть временных лет», это и спасло его от попыток забвения. На самом деле наши славянские предки понимали, что зима — это период, когда течение времени становится особенным. И проводили зимние вечера в обрядах, посвящённых Коляде. Те, кому покровительствует Коляда, могут проявить себя как прекрасные организаторы, а покровительство бога времени делает их хозяйственными, деловитыми.